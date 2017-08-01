В Краснодаре начался ремонт еще четырех улиц

Сейчас в Краснодаре продолжается ремонт дорог по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской агломерации на 2017−2025 годы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ. Всего по этой программе предстоит отремонтировать 47 участков дорог, 40 из них — уже в работе.

«С 31 июля восстановление дорожного полотна также начнется на следующих улицах: улица им. Карла Гусника — от улицы им. Лодыгина до улицы Ейское Шоссе; улица им. Комарова — от улицы Тенистой до улицы им. Высоцкого; улица им. Кропоткина — от улицы им. Калинина до улицы Бабушкина; улица Краснодарская до улицы Советской (пос. Лазурный)», — рассказали в МКУ «Единая служба заказчика».