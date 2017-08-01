Бюджет Кубани пополнился на 118 млрд рублей за первое полугодие-2017‍

За первую половину текущего года в бюджет Кубани поступило почти 118 млрд руб. доходов, по итогам двух кварталов текущего года рост ВРП края вырос на 2,5%, что выше первоначальных прогнозов, сообщается в материалах краевой администрации. "Мы ставили задачу мобилизовать не менее 240 млрд руб. в бюджет, на сегодня план исполнен более чем на 50%, уверен, мы выйдем на обозначенные цифры", – заявил глава региона Вениамин Кондратьев. С начала года в крае зафиксировали улучшение показателей во всех отраслях, рост на 16 % - в строительной сфере, в транспортировке и хранении динамика объема услуг увеличена на 2%. Стабильное улучшение показывает розничная торговля и агропромышленный комплекс. Прирост в санаторно-курортной отрасли должен составить 4,2% к уровню прошлого года, инвестиции в первом полугодии выросли на 1,6%. В этом году край окажет поддержку муниципалитетам с высокой финансовой дисциплиной и хорошими показателями в экономике. "Рейтинг уже составляют, в нем будут учитывать, в том числе, рост по налоговым поступлениям и состояние инвестиционного климата в районе. В начале следующего года лучшие города и районы края получат дополнительные средства на развитие", – уточнил губернатор Кубани. По его словам, данная мера должна стать стимулом для тех муниципалитетов, где темпы роста доходов ниже среднекраевых - в Гулькевичском, Красноармейском, Лабинском, Новокубанском, и Тимашевском районах.