В Сочи привезли полноразмерный макет орбитального корабля «Буран»

Копия использовалась для проведения наземных испытаний в 1980-х годах. Ее передала образовательному центру «Сириус» ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Сначала разобранный макет собирались по частям везти на автомобильных тралах до порта Кавказ, но из-за габаритов груза (некоторые фрагменты «Бурана» оказались больше пяти метров в высоту и шесть — в ширину), колонна застряла на Кубани, и от этой идеи пришлось отказаться. Тогда решено было доставить груз в Сочи по морю на теплоходе «Александр Ткаченко». 31 июля он прибыл в порт Имеретинский. Для экипажа судна это был уникальный опыт.

«Вся сложность заключалась в габаритах груза. Он крупногабаритный, и не каждый теплоход сможет его взять. Наше универсальное судно смогло», — рассказывает старшего помощника теплохода Николая Шевченко. — «Справились силами своей команды, 18 человек. Мы погрузились в порту Темрюк 28 июля. Позже возникли сложности с погодой, объявили штормовое предупреждение, нам пришлось около 12 часов пережидать шторм и в Азовском море, и в Черном».

Порт, который был приспособлен для приема крупногабаритных грузов еще при строительстве в Сочи олимпийских объектов, справился с задачей без проблем.

В ближайшие дни «Буран» доставят в образовательный центр «Сириус». Автопоезду предстоит преодолеть еще три километра пути. Предполагается, что сборка и восстановление оригинальных интерьеров космического корабля займет не меньше полутора месяцев. А потом он займет свое место на выставке о космосе в парке науки и искусства «Сириуса».