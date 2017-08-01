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Жителя Кубани задержали с наркотиками на посту возле Туапсе

Вторник, 01 августа 2017 00:35
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Правоохранителям Туапсинского района поступил сигнал о том, что житель Апшеронского района причастен к незаконному хранению наркотиков. Оперативникам удалось задержать автомобиль подозреваемого на посту «Мессажай» Туапсинского района.
Злоумышленник вез с собой вещество зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством, производным метилового эфира, массой полтора грамма. Установлено также, что 27-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за употребление наркотических средств.
«В настоящее время, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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