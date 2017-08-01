Студенты побывали с экскурсиями на объектах «Краснодар Водоканал»

В рамках программы по взаимодействию с городскими ВУЗами, «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провел для студентов Кубанского государственного аграрного университета экскурсии на объекты предприятия.

Студенты факультета гидромелиорации побывали на водозаборах «Ново-Западный» и «Роща», где познакомились с процессами подготовки воды от момента ее забора до выхода в разводящую сеть города.

Особое впечатление на будущих инженеров своими размерами и мощью произвели насосы станции подъема воды. Студенты смогли попробовать воду из скважины и сравнить ее вкусовые качества с водой после очистки на станции водоподготовки мощностью 6000 кубометров воды в сутки. Данная станция, запроектированная в соответствии с современными техническими требованиями, предусматривающими максимальную автоматизацию процессов очистки, введена в эксплуатацию в 2011 году и успешно работает на водозаборе «Роща» ООО «Краснодар Водоканал», ежедневно обеспечивая качественной водой около 70 тысяч горожан.

Студенты также побывали на комплексе очистных сооружений № 1 (ОСК-1), построенном в 1969 году. Комплекс предназначен для очистки сточных вод города Краснодара - бытовых, промышленных, дождевых и имеет два вида очистки стоков - механическую и биологическую. Проектная мощность ОСК-1 составляет 125 тыс. кубометров стоков в сутки. Гости ознакомились с этапами технологического процесса очистки сточных вод с использованием современных технологий, а также увидели, какое оборудование для этого используется. Студенты получили квалифицированные ответы на заданные ими вопросы, и увидели своими глазами то, о чем до этого читали в учебниках.

«Наше предприятие традиционно проводит ежегодные экскурсии в рамках образовательной программы для студентов, специализирующихся в области водоснабжения и водоотведения, экологии, охраны окружающей среды, химии, биологии, сельского хозяйства и других, - говорит директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова. - Студенты, заинтересованные в изучении процессов водоподготовки – всегда желанные гости на наших объектах. Эти мероприятия полезны еще и тем, что молодежь, узнавшая сложный путь воды от получения до распределения в сеть, понимает важность бережного отношения к ценному природному ресурсу».