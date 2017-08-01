В связи с проведением плановых работ по замене распределительного узла по адресу: ст. Ахтанизовская ул. Красная – пер. Строительный будет прекращена подача воды потребителям ст. Ахтанизовская с 08.30 до 20.00 часов 2 августа 2017 года.
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.
Плановые работы в РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»Вторник, 01 августа 2017 16:48
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В связи с проведением плановых работ по замене распределительного узла по адресу: ст. Ахтанизовская ул. Красная – пер. Строительный будет прекращена подача воды потребителям ст. Ахтанизовская с 08.30 до 20.00 часов 2 августа 2017 года.
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