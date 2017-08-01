Фанагорию покажут в Сочи

Первый археологический музей появится в Сочи. В нем жители и гости курорта смогут познакомиться с историко-культурным наследием Юга России. Экспозиция станет отделением музея-заповедника "Фанагория". - В музее будут представлены около 200 предметов — находки, сделанные в ходе работ археологической экспедиции во время раскопок древнего города Фанагория,- рассказывают создатели музея. Античный город был основана в середине VI века до нашей эры греческими переселенцами. Фанагория стала одной из двух столиц древнейшего на территории России государственного образования – Боспорского царства. Общая территория города с учетом затопленной морем части составляет около 65 гектаров. Регулярные археологические раскопки в Фанагории ведутся с 1936 года, при этом на сегодняшний день исследовано не более двух процентов территории древнего города. - В экспозицию войдут предметы, которые будут представлены широкой публике впервые. Среди самых интересных экспонатов – крупнейшая из известных науке мраморная плита с царским знаком боспорского правителя Савромата II, фрагмент амфоры с изображением эпизода Троянской войны, привезенной в Фанагорию из Малой Азии, а также предметы быта, украшения, образцы античного искусства и зодчества, - отмечают организаторы экспозиции. Площадь музея археологии в Сочи составит 220 квадратных метров, здание будет отвечать всем самым современным требованиям по безопасности хранения экспонатов. Кроме того, пространство будет создано с учетом требований к безбарьерной среде. Расположится музей на курорте «Имеретинский», став очередным шагом в развитии постолимпийской инфраструктуры Сочи.

Ирина СИЗОВА