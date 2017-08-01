Отели с заботой о природе

Помните, как в Советском Союзе все сдавали стеклянные бутылки и собирали макулатуру? В наши дни советская традиция превратилась в замечательную экологическую инициативу «Планета 21». Ее поддерживают гостиницы сети AccorHotels по всему миру. В Сочи к экологической акции присоединились отели «Pullman» и «Mercure», построенные компанией «Юниверсити Плаза» в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в самом центре курорта. - При создании гостиничного комплекса соблюдались самые строгие международные стандарты «зеленого» строительства. В 2013 году объект был признан лучшим в плане обращения с отходами. Например, мы использовали остатки бетонной смеси после промывки бетононасосов для формирования блоков для нужд строительства. За такое решение даже были отмечены премией «Признание». Поэтому мы рады поддерживать международную компанию AccorHotels, управляющую отелями, в ее заботе об окружающей среде», - отметил исполнительный директор компании «Юниверсити Плаза» Иван Наследников. В отелях «Pullman» и «Mercure» в Сочи налажена система по раздельному сбору картона, батареек, стекла, пластика. Это не только значительно сокращает объемы вывоза мусора, но и вносит существенный экологический вклад, поскольку данные виды отходов передаются в специализированные организации на переработку. Например, за один месяц для дальнейшей переработки в отелях собирают около двух тонн картона. Учитывая, что 100 килограммов такого сырья на производстве заменяют одно дерево, сотрудникам отелей «Pullman» и «Mercure» удалось уже спасти целую рощу.

Ирина СИЗОВА