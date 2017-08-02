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Сочи-Новороссийск-Новосибирск: ребенка вернули матери

Среда, 02 августа 2017 10:31
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Напряженную и ответственную работу пришлось провести судебным приставам-исполнителям Лазаревского районного отдела г.Сочи по возвращению к матери ее сына 2009 года рождения. Отец перевез мальчика в Сочи из Новосибирска и скрывал его местонахождение.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, однако он продолжал игнорировать решение суда, обязавшего его передать сына матери.

Однако после успешной реализации комплекса мер, направленных на розыск ребенка, судебные приставы совместно с сотрудниками органов опеки г. Сочи, детского психолога и полиции доставили мальчика в Новороссийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. А из Новосибирска в Новороссийск в это время приехала его мать, которая забрала сына к себе. Приставы окончили исполнительное производство в связи с фактическим исполнением решения суда.

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