Делать бизнес научат бесплатно

Предприниматели Сочи пройдут бесплатное обучение у ведущих экспертов бизнес-отрасли страны. Сочинская компания «Море Идей» совместно с государственным институтом развития «Российской венчурной компанией» проведут на курорте необычный образовательный курс – акселератор. Он рассчитан на начинающих бизнесменов, желающих превратить свою идею в успешный продукт или качественно развить существующий. - Акселератор – это интенсивный курс, каждый участник которого получит реальный практический опыт создания инновационной компании и за один месяц сделает то, на что у многих уходят годы. Мы проверили это на практике - в прошлом году, подобную программу прошли 26 стартап- проектов, - рассказал председатель АНО «Море Идей» Андрей Тамбовцев. В рамках учебной программы опытные преподаватели и наставники помогут изучить методики построения бизнес-моделей и проверить их на практике, общаясь с клиентами, партнерами и конкурентами. Завершающим этапом станет презентация бизнес-проектов перед экспертным жюри и инвесторами. Лучшие из них будут отобраны для дальнейшего участия в федеральном акселераторе. Бесплатный интенсив для предпринимателей в Сочи стартует 7 октября. Занятия будут проходить в кампусе Олимпийского Университета, созданного компанией «Юниверсити Плаза», в формате «рабочих выходных» - по субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00 в течение трех недель. Специалисты «Море Идей» уже ведут отбор желающих «ускорить» свой бизнес-проект.

Ирина СИЗОВА