В Белореченском районе бывший инженер филиала РЖД признан виновным в мошенничестве

Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему инженеру Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «Российские железные дороги» Артемию Беличкову. Он признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ). Следствием и судом установлено, что в 2016 году к Беличкову обратился мужчина по вопросу переоформления права аренды на земельный участок, расположенный в городе Белореченске. Беличков, введя мужчину в заблуждение, сообщил, что может поспособствовать в переоформлении документов и ускорении процесса за денежное вознаграждение. Между тем, инженер РЖД не обладал такими полномочиями, так как действия, связанные с решением вопроса об оформлении документов по аренде земельных участков в его компетенцию не входили. В результате Беличков получил от мужчины 30 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, не выполнив обещание. Аналогичным образом он ввел в заблуждение другого потерпевшего, который согласился на условия, однако о поступившем предложении о передаче денежных средств за переоформление документов сообщил в правоохранительные органы. В ноябре 2016 года после передачи заявителем 60 тысяч рублей Беличков был задержан оперативными сотрудниками УФСБ по краю. Приговором суда Беличкову назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на 2 года.