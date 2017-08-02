Новая схема движения начнет действовать на краснодарской улице Мира с 6 августа

Изменения коснутся участка от улицы Рашпилевской до Октябрьской.
Число полос при движении в сторону улицы Красной уменьшится с трех до двух. Появится дополнительная полоса для движения транспорта в обратном направлении.
Схему вводят, чтобы уменьшить пробки в центре города, отметили в департаменте транспорта и организации дорожного движения Краснодара.
Разметка и знаки появятся на дороге в ночь с 5 на 6 августа.
Новая схема движения начнет действовать на краснодарской улице Мира с 6 августаСреда, 02 августа 2017 10:34
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Изменения коснутся участка от улицы Рашпилевской до Октябрьской.
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