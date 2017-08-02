Новая схема движения начнет действовать на краснодарской улице Мира с 6 августа

Изменения коснутся участка от улицы Рашпилевской до Октябрьской.

Число полос при движении в сторону улицы Красной уменьшится с трех до двух. Появится дополнительная полоса для движения транспорта в обратном направлении.

Схему вводят, чтобы уменьшить пробки в центре города, отметили в департаменте транспорта и организации дорожного движения Краснодара.

Разметка и знаки появятся на дороге в ночь с 5 на 6 августа.