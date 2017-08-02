Получать прибавку к пенсии с 1 августа начнут работающие кубанские пенсионеры

Около 14,3 млн россиян, продолжающих работать после наступления пенсионного возраста, начнут получать прибавку к пенсии. В среднем она составит около 200 рублей, пояснили в Пенсионном фонде РФ.

Конкретный размер прибавки будет рассчитываться в зависимости от заработной платы пенсионера в прошлом году — то есть от начисленных пенсионных баллов и общей суммы уплаченных работодателем страховых взносов. Верхняя планка определена на уровне трех пенсионных баллов (один пенсионный балл в 2016 году составлял 74,27 рубля).

«Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тыс. рублей», — цитирует ТАСС заявление представителя ПФР.

По его словам, получателям страховых пенсий по старости и инвалидности, работодатели которых платили за них страховые взносы в 2016 году, перерасчет будет произведен без подачи заявлений.

ПФР насчитал в России около 43 млн пенсионеров, из которых каждый третий продолжает работать. Средний размер пенсии по стране при этом составляет порядка 13,7 тыс. рублей, сообщает газета «Известия».