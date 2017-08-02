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Кубанский предприниматель задолжал государству 53 миллиона рублей

Среда, 02 августа 2017 10:36
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Прокуратура Кавказского района провела проверку налоговых деклараций одного из индивидуальных предпринимателей. Выяснилось, что бизнесмен использовал фирмы-однодневки, чтобы не платить налоги. В результате он не доплатил в казну больше 53 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых территориальными отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере».

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