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Пропавших в Ростовской области школьников нашли на Кубани

Среда, 02 августа 2017 10:38
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Как сообщает МВД РФ, в полицию поступила информация о том, что двое несовершеннолетних 11 и 13 лет ушли из дома 31 июля и не вернулись.
В поисках пропавших участвовали полицейские и добровольцы. Ориентировки с приметами школьников распространили в Ростовской области и соседних регионах.
Были опрошены соседи, родственники, друзья и одноклассники разыскиваемых.
В результате проведенных мероприятий несовершеннолетние были обнаружены на железнодорожной станции «Лазаревское» в Краснодарском крае.
В настоящее время школьники доставлены в отдел полиции. Их планируется поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Краснодаре, после чего передать законным представителям.

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