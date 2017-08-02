Минприроды РФ прокомментировало смену директора нацпарка в Сочи

Согласно информации, представленной информационным агентством «Коммерсантъ», племянница Дмитрия Рогозина Дарья Филиппова назначена директором Сочинского национального парка. Отмечается, журналистка проработает на данной должности не более одного месяца, после чего уступит ее неназванному высокопоставленному чиновнику.

По словам заместителя министра природы Мурада Керимова, Сочинскому национальному парку требовался временный директор, и племянница вице-премьера Российской Федерации отлично подошла на его роль. Сотрудник Минприроды назвал Филиппову идеальным кандидатом для выполнения функций кризисного управляющего. Также Керимов прокомментировал работу бывшего директора сочинского парка Николая Пеньковского. Согласно заявлениям заместителя министра природы, экс-управляющий замечен в нецелевом расходовании бюджетных средств. Отмечается, согласование назначения Филипповой на должность временного директора Сочинского национального парка проходило лично с Рогозиным. Через месяц племянница вице-премьера уступит свое место высокопоставленному чиновнику из Министерства природы.