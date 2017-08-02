Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России информирует

В Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации предусмотрен личный прием граждан руководителем следственного управления, его заместителями, руководителями следственных отделов на транспорте и их заместителями с выездом по месту дислокации подчиненных работников, который осуществляется в соответствии с графиком, размещенным на официальном сайте Южного следственного управления на транспорте www.yusut.sledcom.ru.

Так, в соответствии с графиком 10 августа 2017 года руководителем Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Ткаченко Максимом Николаевичем будет проведен личный прием граждан в помещении Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Северная-Базовская, 347/167, с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, телефон для справок: г. Краснодар 8 (861) 259-14-29.

Помощник руководителя Краснодарского СОТ Южного СУТ СК России капитан юстиции Д.В. Росляков