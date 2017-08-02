Качество воды под контролем

В рамках запланированных мероприятий ГУП КК «Кубаньводкомплекс» проводит работы по обеспечению населения Кубани качественным и стабильным водоснабжением. Так в июле специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» выполнили капитальный ремонт 24 артезианских скважин с заменой насосных агрегатов. Троицкая вода добывается с глубины 120-360 метров. Она уникальна по своему составу и считается одной из лучших по многим показателям. Производственная лаборатория Троицкого группового водопровода осуществляет ежедневный контроль за качеством питьевой воды, проводя отбор проб из артезианских скважин и в контрольных точках, где вода поступает в распределительную сеть. Стоит отметить, на протяжении всей истории предприятия не зафиксировано ни одного случая подачи некачественной воды потребителям. Троицкая вода соответствует всем санитарным правилам и требованиям на протяжении более 45 лет. Троицкий групповой водопровод обеспечивает питьевой водой города Новороссийск, Геленджик, Крымск, а также прилегающие поселки. В среднем в год подается около 50 миллионов кубометров чистейшей питьевой воды. Наибольшая нагрузка водоснабжения приходится на летние месяцы. С мая по сентябрь в связи с притоком большого количества туристов фактический забор воды значительно увеличивается и в среднем составляет более 140 тысяч кубометров в сутки. «Ремонт скважин позволяет снизить не только эксплуатационные затраты по электроэнергии, но и повысить качество и надежность подачи воды. Подобные мероприятия для улучшения водоснабжения проводятся ежегодно. Только с начала года наши специалисты выполнили капитальный ремонт 61 артезианской скважины, еще на четырех выполнен текущий ремонт. До конца 2017 года планируется заменить насосные агрегаты еще на 30 скважинах. Мы постоянно заботимся о том, чтобы качество воды оставалось стабильно высоким», - отметил начальник участка насосных станций 1,2 подъема РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Альберт Щаблыка.