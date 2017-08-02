Лучшие отделы, лучшие работники

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю проведена оценка эффективности деятельности структурных подразделений.

В первой десятке, по нарастающей, расположились следующие отделы: Гулькевичский районный (10-е место), Апшеронский раонный (9-е место), Адлерский районный отдел г. Сочи (8-е место), Анапский городской отдел (7-е место) и отдел по взысканию административных штрафов по г. Сочи (6-е место). Далее в сторону улучшения следуют Динской районный отдел (5-е место), отдел судебных приставов по Центральному округу г.Краснодара (4-е место), Армавирский городской отдел (3-е место), Тбилисский районный отдел (2-е место). Абсолютным лидером работы в первом полугодии 2017 года стал межрайонный отдел по взысканию штрафов, занявший по всем показателям первое место.

Кроме этого, уже подведены итоги конкурсов, определяющих лучших работников по основным направлениям деятельности. Лучшим судебным приставом-исполнителем признан Илья Бессонов из Анапского городского отдела; лучшим судебным приставом, осуществляющим розыск – Евгений Кичкарь Калининского районного отдела, лучшим дознавателем – Дмитрий Орлов из Лазаревского районного отдела г.Сочи. Лучшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности суда (ОУПДС) стал Азиз Кашка из Темрюкского районного отдела.