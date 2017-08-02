Приставы края помогут детям

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю объявляет старт традиционной акции «Собери ребенка в школу». К 1 сентября завершится благотворительный сбор вещей для дальнейшей передачи малоимущим семьям.

Во всех структурных подразделениях ведомства сотрудники формируют комплекты подарков, состоящих из канцелярских товаров – альбомов, тетрадей, красок, ручек и т.д. Таким образом, представители закона оказывают посильную помощь детским домам, коррекционным школам, кризисным и реабилитационным центрам, интернатам, воскресным школам при храмах и пр.

Не забудут приставы и своих давних друзей – воспитанников ГКОУ «Березанский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с которым на правах оказания шефской помощи уже немало лет сотрудничает Управление ФССП России по Краснодарскому краю. Помимо того, что повседневно судебные приставы-исполнители занимаются взысканием задолженностей по алиментным платежам, они отдают себе отчет: ребята, оставшиеся без попечения родителей нуждаются в дружеском внимании. Все воспитанники традиционно получат подарки к новому учебному году.

Естественно, что в рамках проведения акции «Собери ребенка в школу» также во всех структурных подразделениях региональной службы судебных приставов будут проводиться рейдовые и иные мероприятия, направленные на взыскание задолженностей по алиментным платежам, а также дни открытых дверей для граждан – сторон исполнительных производств данной категории.