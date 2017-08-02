В Крымском районе молодой человек предстанет перед судом по обвинению в уклонении от прохождения военной службы

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). По версии следствия, обвиняемый состоял на воинском учете в отделе военного комиссариата Краснодарского края по городу Крымску и Крымскому району. В феврале 2017 года ему были вручены повестки о явке в отдел военкомата для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, но он не явился, при этом предупреждался об уголовной ответственности. В мае 2017 года молодой человек прибыл в военный комиссариат для прохождения медицинской комиссии, в ходе которого пожаловался на боли в позвоночнике, в связи с чем был направлен на стационарное медицинское обследование. Между тем, призывник вновь не явился. В итоге по результатам проведенного 31 мая 2017 года обследования молодой человек был признан годным к воинской службе с незначительными ограничениями, однако вновь не явился в отдел военного комиссариата в установленные сроки без уважительных причин. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.