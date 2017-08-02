«Краснодар Водоканал» проведет ремонтные работы в ночное время

3 августа 2017 г. специалистами «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») будет проведена замена оборудования на водозаборе «Роща» с его остановкой с 23-00 час. до 05-00 час., в связи с чем будет отключено водоснабжение по адресам: ул. Зиповская, 4 (детский городок «Сказка»), ул. Зиповская, 5/2 (центр «Матери и ребёнка»). Кроме того, в это время возможно снижение давления воды в микрорайонах «Музыкальный» и «Московский».

«Мы проводим заключительный этап работ по установке современного оборудования на водозаборе «Роща», - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - Мероприятия планируется завершить в течение 6 часов. В целях удобства наших абонентов специалисты предприятия будут работать в ночное время».