Более 1,7 млн фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» во втором квартале 2017 года

«Ростелеком» фиксирует рост популярности сервиса «Видеопрокат» (видео-по- запросу) услуги «Интерактивное ТВ». Во втором квартале 2017 года абоненты компании заказали для просмотра 1 716 тысяч фильмов и сериалов разных жанров и

лет, что на 21% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Из этого количества пользователи «Ростелекома» в ЮФО и СКФО во 2 квартале текущего года посмотрели 154 тысячи фильмов и сериалов, что на 32% превышает аналогичный показатель 2016 года. Одно из преимуществ сервиса «Видеопрокат» в том, что по цене одного билета в кинозал фильм можно посмотреть всей семьёй. Есть возможность взять фильм или сезон сериала в аренду (неограниченное количество просмотров в течение 48 часов) или приобрести в постоянное пользование. ТОП-5 самых популярных фильмов по количеству просмотров в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года:

Зарубежного производства

1. Босс-молокосос

2. Моана

3. Зверопой

4. 2+1

5. Тролли

Российского производства

1. Защитники

2. Притяжение

3. Три богатыря и Морской царь

4. Гуляй, Вася!

5. Кухня. Последняя битва

«Ростелеком» стремится к тому, чтобы новое лучшее мировое и российское кино в самые короткие сроки стало доступно зрителям «Интерактивного ТВ». Нередко премьеры появляются в нашем сервисе уже через две недели после старта проката в кинотеатрах. Рейтинг по количеству просмотров фильмов в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года еще раз показывает, что повышенным спросом пользуется кино для просмотра с детьми. Наша команда с особым вниманием и удовольствием занимается подбором контента для юной аудитории, что, как мы видим, нравится и детям, и родителям», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.