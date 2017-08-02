Почта России помогла ликвидировать нелегальный интернет-магазин и изъять свыше 100 килограммов запрещённых стероидов

В результате эффективной работы сотрудников корпоративной безопасности Почты России во взаимодействии с представителями МВД и территориального управления ФСБ России перекрыт крупный канал распространения по всей территории страны запрещенных к легальному обороту медицинских препаратов.

Совместная оперативная разработка проводилась в течение почти трех месяцев и позволила пресечь деятельность интернет-магазина, осуществлявшего незаконный сбыт сильнодействующих веществ путем отправки почтовых отправлений из Москвы в различные регионы.

Из незаконного оборота изъято более 100 кг синтетических препаратов группы стероидов, которые распространяются в основном в подростковой и молодежной среде. Стоимость изъятой партии запрещённых препаратов на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей.

В отношении восьми организаторов и участников нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Подозреваемые задержаны, в настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды их противоправной деятельности, а также возможные сообщники и каналы распространения.

Стоит отметить, что вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле Службы безопасности Почты России. В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.