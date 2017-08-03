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Компенсации по вкладам кубанского банка «Крыловский» начнут выплачивать до 16 августа

Четверг, 03 августа 2017 00:36
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Агентство по страхованию вкладов заверило клиентов, что выплаты будут произведены не позднее 16 августа.
В период ликвидации банка необходимо подать заявление на получение возмещения.
Этим предстоит заняться банкам-агентам. Пресс-служба АСВ сообщает, что их отберут на конкурсной основе в срок до 8 августа.
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, — говорится в официальном заявлении.

Владельцам вкладов в иностранной валюте произведут расчет по курсу ЦБ на сегодняшний день.

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