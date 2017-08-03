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СЮЖЕТ ДНЯ

Краснодарский болельщик «дядя Миша» стал гражданином России

Четверг, 03 августа 2017 00:37
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Советский районный суд принял решение о восстановлении актовой записи факта рождения Михаила Вартановича Гарияна. Теперь 68-летний мужчина сможет наконец-то получить паспорт гражданина РФ и все остальные полагающиеся документы. Более того, организаторы акции «Дом для дяди Миши», собравшие в начале года более 1,5 млн рублей на жилье болельщику, займутся поиском подходящей квартиры для Гарияна. Деньги давно лежат на депозитном счету, покупка квартиры была невозможной по простой причине: у «дяди Миши» не было документов, соответственно, оформить дом на него не могли. Все это время, пока решался вопрос с документами, болельщик жил на съемной квартире.

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