Медведев констатировал начало полноценной торговой войны против России

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых санкциях против России ставит крест на надежде на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном и свидетельствует о начале полноценной торговой войны против России. Об этом в среду, 2 августа в Facebook написал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США», — написал глава правительства.

Медведев указал, что подписание Трампом закона о санкциях свидетельствует о том, что американский истеблишмент вчистую его переиграл. «Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован», — считает премьер-министр России.

«При этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы. Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней, но и внутренней американской политики», — заявил Медведев.