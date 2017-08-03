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Губернатор Кубани предложил помощь пострадавшим при взрыве в Абхазии

Четверг, 03 августа 2017 00:42
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о готовности принять пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии россиян в региональных медицинских учреждениях, передает «Интерфакс».

«Если возникнет необходимость, сочинские больницы готовы принять пострадавших в Абхазии от взрывов боеприпасов людей. Медицинские учреждения Кубани готовы оказать любую медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную», — сказал он.

По его словам, в лечебных учреждениях Кубани есть все необходимые медикаменты, а также подготовленный медицинский персонал.

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