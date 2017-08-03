В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Тихорецкой дистанции пути за дачу взятки

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Тихорецкой дистанции пути. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконного бездействия). По версии следствия, 11 июля 2017 года, в 16 часов 15 минут, на территории Торгового дома «Юг-Снаб», расположенном в поселке Каменный Тихорецкого района Краснодарского края, сотрудниками полиции был задержан заместитель начальника Тихорецкой дистанции пути по подозрению в присвоении и растрате материалов верхнего строения пути. В этот же день, примерно в 23 часа 27 минут, заместитель начальника, находясь в кабинете начальника линейного отдела полиции на станции Тихорецкая передал ему взятку в сумме 150 тысяч рублей, за прекращение доследственной проверки и увод от уголовной ответственности за ранее совершенное преступление. Преступные действия заместителя начальника Тихорецкой дистанции пути были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан