В Краснодаре благодаря грамотной работе следователя и следователя- криминалиста раскрыто убийство мужчины

В правоохранительные органы краевого центра 23 июля 2017 года поступило сообщение об обнаружении тела 42-летнего мужчины с колото-резанным ранением спины. По данному факту следователем следственного отдела по Центральному округу города Краснодара СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователем при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР, а также сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления 26 июля 2017 года задержан 51-летний знакомый погибшего, который в ходе допроса дал признательные показания. По данным следствия, вечером 22 июля 2017 года находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины пребывали на берегу реки Кубани по улице Дмитриевская дамба, где между ними возник конфликт. В ходе ссоры 51- летний мужчина нанес один удар подобранным на месте ножом в область спины оппонента, убив его, после чего скрылся. Утром следующего дня погибшего обнаружили прохожие, о чем сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.