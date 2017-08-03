В битве за пайщиков все средства хороши?

3 августа 2017 года в еженедельнике «Аргументы недели» был опубликован материал о ситуации, в которой оказались пайщики ОАО «Марьинское» Успенского района. Сегодня мы размещаем эту публикацию на страницах нашей газеты.

В газету «Аргументы недели» обратились жители Успенского района Краснодарского края, обладающие земельными паями, которые они сдали в свое время в аренду ОАО «Марьинское». Сроки договоров с этим сельхозпредприятием истекают только в конце 2018 года, но селяне, как они сами признаются, уже заранее задумались о том, а стоит ли им продлевать их.

Сейчас в муниципалитете разворачивается настоящая конкурентная борьба за пайщиков, многие из которых сомневаются в прежнем арендаторе. Не зная, что делать, как себя вести во время информационной атаки, которая принимает сейчас достаточно жесткие формы, владельцы земельных долей и обратились к нам в надежде, что им помогут разобраться в ситуации.

Практически более половины пайщиков ОАО «Марьинское» еще весной этого года выразили готовность заключить договоры аренды в следующем году с ООО АФ «Отрадненская» — предприятием, входящим в Лабинскую группу хозяйств концерна «Покровский». Оно уже несколько лет наращивает все свои производственные показатели: увеличивает площади посевов, урожайность, прибыль. Естественно, селяне не могли не знать об этом преуспевающем на сегодняшний день предприятии: как говорится, слухами земля полнится.

— К нам обратились пайщики ОАО «Марьинское» с предложением, чтобы мы рассмотрели возможность сотрудничества с ними в ближайшем будущем,— рассказывает управляющий Лабинской группой хозяйств концерна «Покровский» Евгений Тимошенко. — Их не устраивал размер арендной платы ОАО «Марьинское» за их паи, а также платы за выкуп земли для желающих продать свою земельную долю. Проанализировав всё, мы пришли к выводу, что, действительно, часть предлагаемой пайщиками земли мы можем использовать для выращивания сахарной свеклы для обеспечения сырьем нашего сахарного комбината «Курганинский», а также пшеницы, ячменя и других культур. Предложение пайщиков нас заинтересовало. Мы даже разместили в газете «Рассвет» публикацию о тех условиях, на которых мы готовы сотрудничать с владельцами земельных долей.

Как говорят селяне, арендную плату за пользование их землей «Марьинское» особенно не поднимало, тогда как в соседних хозяйствах она регулярно повышается. Если «Марьинское» до недавнего времени платило своим пайщикам за аренду земли всего тонну зерна, то «Отрадненская» сразу предложила давать 2,5 тонны — пшеницы, ячменя и кукурузы. Крестьянская сметка не могла не сработать, ведь у многих есть свое личное подсобное хозяйство. Кто-то выращивает птицу, кто-то — крупный скот, и живность надо кормить.

И неправда, что, как это сейчас пытаются выставить многие в районе, концерн «Покровский» вводит людей в заблуждение своими обещаниями, которые он якобы не собирается выполнять. Инициатива уйти от «Марьинского» исходит от самих селян, которые хотят лучшего для себя, и их можно в этом понять, ведь слухи в муниципалитете про «Марьинское» ходят разные.

Вот и сам генеральный директор этого сельхозпредприятия признался в местной газете, что в 2015 году убытки ОАО «Марьинское» в животноводстве составляли более 30 миллионов рублей, в прошлом году удалось их сократить до 14 миллионов. Ну а как сегодня обстоит дело у «Марьинского», не совсем понятно. Вот и волнуются люди, опасаются, что останутся совсем ни с чем. К примеру, уже в начале июля многие пайщики других сельхозпредприятий получили за свои доли ячмень, затем озимую пшеницу — по мере сбора урожая. А арендодатели «Марьинского» и в 20 числах июля — еще ничего.

— Все машины с зерном даже на ток не заходят — идут в Армавир. Неужели весь урожай «Марьинского» идет на оплату долга? — размышляет одна из жительниц станицы Убеженской (по понятным причинам мы не называем ее имя).

Когда более половины пайщиков «Марьинского» во всеуслышание заявили о своем намерении передать свою землю другому, как они считают, более эффективно работающему предприятию, руководство ОАО, конечно же, стало предпринимать контрмеры. Объявило, что повышает арендную плату, но это еще не всё.

— Если бы представители «Марьинского» вели честную конкурентную борьбу, улучшали бы условия договоров с пайщиками, мы бы и слова не сказали, но кто-то распространяет, мягко говоря, недостоверную информацию. Она в том числе публикуется и в местных СМИ, поэтому-то мы не можем оставлять это как есть,— подчеркивает Евгений Тимошенко,— нам важно донести до людей сведения о том, каково положение дел наших предприятий на самом деле.

То, что пайщики ОАО «Марьинского» уже давно мучаются вопросом о том, а не нужно ли, пока не поздно, иначе распорядиться своей земельной долей, факт очевидный. К примеру, в прошлом году всей Кубани стало известно о резонансном судебном процессе владельцев земли в Успенском районе, решивших не сдавать свою землю в аренду ОАО «Марьинское», а создать свои фермерские хозяйства. На сторону дольщиков встали эксперты Общероссийского народного фронта, которые заявили о том, что «успенская Фемида проигнорировала правовую позицию Конституционного суда России», и пообещали селянам помочь, следуя закону, в выделении их участков из общего массива.

Поэтому не стоит представителям ОАО «Марьинское» вешать ярлыки на своих конкурентов и называть их заезжими эмиссарами. Всё дело — в недовольстве жителей Успенского района теперешними взаимоотношениями с акционерным обществом, которое было много лет единственным крупным сельхозпредприятием, действующим «в границах земель ЗАО „Колос”».

Стоит привести слова руководителя ОАО «Марьинское» Игоря Кузьмина, опубликованные недавно в районной газете.

«Проводя разъяснительную работу с людьми, мы столкнулись с такими фактами, которые вызывают крайнюю озабоченность,— отмечает Игорь Дмитриевич. — В сельских поселениях района активизировались разного рода заезжие эмиссары, уговаривающие людей с помощью щедрых посулов и пяти тысяч рублей подписать некое соглашение о том, что в 2018 году они все права на свои паи передадут другим арендаторам. Но, получив на руки деньги, человек рискует потерять свой пай. А если передумает и решит в одностороннем порядке выйти из соглашения, будет выплачивать штраф в размере двухсот тысяч рублей. Кроме того, в договорах, которые предлагают заключать владельцам паев эти „засланные казачки”, содержатся пункты, прямо нарушающие конституционные права граждан…» И так далее. Представителям концерна «Покровский» впору обращаться в суд с иском о защите своей деловой информации, и, если это сделают, они наверняка выиграют его. Ведь информация-то не соответствует действительности.

Стоит сказать, что в новой форме соглашения с пайщиками, решившими передать в 2018 году свою землю в аренду ООО АФ «Отрадненская», пункта о штрафе в 200 тысяч рублей нет. И свои отношения с будущим арендатором селяне оформляют исключительно через нотариуса, тем более он известный, уважаемый и пользующийся доверием успенцев человек — Антонина Юровникова. Регистрация доверенности на право участия в аренде, регистрация покупки пая по доверенности — все действия прозрачны, все расчеты с пайщиками проводятся через банк.

— Моя работа заключается и в том, чтобы люди перед подписанием любого документа внимательно с ним ознакомились,— говорит Антонина Юровникова, нотариус (с. Успенское). — Мне важно удостовериться, что люди правильно оценивают последствия своих решений: к примеру, если они подписывают доверенность на представителей того или иного сельхозпредприятия на управление и пользование принадлежащими им земельными участками, то действуют «добровольно, добросовестно и разумно». Я удостоверяю доверенности граждан на заключение договоров как с ОАО «Марьинское», так и с ООО АФ «Отрадненская». Не было еще случая, чтобы люди возвращались и расторгали доверенности, предъявляли какие-то претензии, касается это и продажи земельной доли и передачи ее в аренду. Не было еще случая в моей практике, чтобы люди не получали деньги,— все данные им обещания полностью выполнялись.

Так что распространение информации о том, что свои обещания представители ООО АФ «Отрадненская» не собираются выполнять, скорей всего, нужно рассматривать как еще одно средство для достижения победы в конкурентной борьбе.

«Разъяснительную работу» с людьми от ОАО «Марьинское» проводит специалист по работе с пайщиками. Именно от нее, как признаются селяне, они в основном и слышат нелицеприятные вещи об ООО АФ «Отрадненская». Мы связались с ней по телефону, чтобы получить объяснения, но услышать ответы на свои вопросы не смогли. Как сказала специалист по работе с пайщиками, ей дано строгое указание не общаться с прессой, не давать журналистам никаких объяснений. Ну, что здесь можно сказать?..

Владельцам земельных долей, проживающим в ряде населенных пунктов Успенского района, действительно не позавидуешь. Им предстоит сделать нелегкий выбор, кому доверить свой пай. Но доверять нужно только тем арендаторам, у кого слова не расходятся с делом, кто не использует подлог и не вводит людей в заблуждение для достижения своих целей.

— Мы всегда идем нашим пайщикам навстречу,— подчеркивает управляющий Лабинской группой хозяйств концерна «Покровский» Евгений Тимошенко. — Регулярно повышаем арендную плату. Если это необходимо, привозим зерно, сахар, масло им домой. Помогаем им, если это в наших силах, во вспашке огородов, оказываем поддержку при погребении.

Селяне сами должны принять решение, основываясь на правах, данных им Конституцией РФ, как распорядиться своим земельным наделом в 2018 году. И выбор этот должен послужить только их пользе и благополучию.

Марина ВЛАДИМИРОВА