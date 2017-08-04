Следователи СКР приняли к производству уголовное дело о ДТП, в результате которого пострадали дети

Вечером 3 августа 2017 года в правоохранительные органы города Новороссийска поступило сообщение о том, что на участке дороги «Новороссийск-Керченский пролив» произошло ДТП с участием грузового автомобиля РЕНО с прицепом и микроавтобуса «Мерседес», в котором находился водитель и 8 детей в возрасте от 7 до 13 лет. В результате аварии пострадали 8 человек: оба водителя и 6 детей в данный момент госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По инициативе руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), для дальнейшего расследования передано в следственные органы СУ СКР по Краснодарскому краю. В настоящее время на месте ДТП работают следователи и следователи- криминалисты СК России, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства ДТП.