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Глава Краснодара Евгений Первышов 3 августа на брифинге рассказал о планах по ремонту дорог в городе

Пятница, 04 августа 2017 06:14
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«На улице Тургенева 75% работ — это инженерные коммуникации, и только 25% — дорожные работы. Работы будут переходящими в течение двух лет, такое заключение дала экспертиза. Тургенева мы не можем на два года закрывать, нашли техническое решение, как задействовать реверсивное движение», — рассказал мэр.

«В нашем городе подрядчики загружены и перегружены, и стоит сложный вопрос, сможет ли победитель конкурса справиться с этой работой. Некоторые подрядчики просто понимают, что не справятся. По улице Новороссийской подписание контракта уже на этой неделе. Была жалоба в ФАС, ее отклонили, и администрация теперь может заключить договор, работы выполнят до конца года», — добавил Первышов.

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