В МФЦ Сочи приостановили оформление загранпаспортов

В МФЦ Сочи приостановлено оказание услуги по оформлению загранпаспорта старого образца на пять лет. Оформление приостановлено на неопределенный срок до специального распоряжения ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Приостановка в оказании услуги через МФЦ объясняется техническими причинами.
В МФЦ Сочи приостановили оформление загранпаспортовПятница, 04 августа 2017 06:16
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Как прокомментировали «Макс порталу», в региональном главке полиции, эта мера связана с ограниченным количество бланочной продукции.
Для оформления загранпаспорта сочинцам порекомендовали обращаться в Миграционную службу МВД или подавать заявку через Единый портал госуслуг.
До 1 июня оформить загранпаспорт старого образца (на 5 лет) можно было через МФЦ. Кроме того, в 2017 году Госдума приняла закон, который даёт право россиянам также оформлять и новые биометрические загранпаспорта в многофункциональных центрах.
Однако в МФЦ Сочи услугу по оформлению нового биометрического загранпаспорта не оказывали. А прием заявок на оформление загранпаспорта старого образца на 5 лет — временно приостановлен до специального распоряжения.