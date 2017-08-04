Мэр Анапы ушел в предвыборный отпуск

В Анапе состоялась внеочередная сессия Совета муниципального образования.

Так как глава курортного города Сергей Сергеев готовится к выборам в ЗСК и ушел в отпуск, в крае было принято решение усилить команду городской администрации опытным специалистом.

В сессии приняли участие заместитель главы администрации Краснодарского края Юрий Бурлачко и директор краевого департамента внутренней политики Алексей Копайгородский.

Председатель анапского парламента Леонид Кочетов представил кандидатуру Юрия Полякова на должность первого заместителя главы курортного города.

Напомним, что до этого Юрий Федорович руководил департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.