〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Мэр Анапы ушел в предвыборный отпуск

Пятница, 04 августа 2017 06:17
Оцените материал
(0 голосов)

В Анапе состоялась внеочередная сессия Совета муниципального образования.
Так как глава курортного города Сергей Сергеев готовится к выборам в ЗСК и ушел в отпуск, в крае было принято решение усилить команду городской администрации опытным специалистом.
В сессии приняли участие заместитель главы администрации Краснодарского края Юрий Бурлачко и директор краевого департамента внутренней политики Алексей Копайгородский.
Председатель анапского парламента Леонид Кочетов представил кандидатуру Юрия Полякова на должность первого заместителя главы курортного города.
Напомним, что до этого Юрий Федорович руководил департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Прочитано 42 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В МФЦ Сочи приостановили оформление загранпаспортов Галицкий попросил не переименовывать в его честь улицу в Краснодаре »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.