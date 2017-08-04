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Краснодар откажется от 11 маршрутов общественного транспорта

Пятница, 04 августа 2017 06:18
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«Мы будем оптимизировать маршруты частных собственников: 11 маршрутов удалят, скоро будет опубликован перечень. Это муниципальные и частные маршруты, поскольку идет наложение, перетягивание пассажиров друг у друга. Там, где частники работают эффективно, за ними маршруты оставят», — рассказал глава города.
В июле директор департамента транспорта и организации дорожного движения Краснодара Артем Доронин заявил, что в городе оптимизируют схему движения общественного транспорта. После этого закрыли два автобусных маршрута.
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что в Музыкальный микрорайон пустят 13 автобусов, а с одним из перевозчиков, который работает в этом районе, расторгнут контракт.

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