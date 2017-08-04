Пять партий зарегистрированы для выборов в парламент Кубани‍

Избирательная комиссия Краснодарского края зарегистрировала списки кандидатов в депутаты регионального заксобрания от партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Коммунисты России".

В выборах примут участие только эти пять партий, поскольку партиям "Яблоко", "Родина" и "Великое Отечество" отказано в регистрации из-за нарушений в оформлении пакета документов.

Список "Единой России" из 135 кандидатов - 103 кандидата по партийному списку и 32 кандидата по одномандатным округам - зарегистрирован сегодня, а списки "Справедливой России", "Коммунистов России", КПРФ и ЛДПР были зарегистрированы ранее, сообщает со ссылкой на пресс-службу краевого избиркома "Коммерсант".