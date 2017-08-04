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На Кубани стартовал Всеармейский конкурс бойцов спецназа

Пятница, 04 августа 2017 06:22
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На полигоне Молькино, расположенном в Краснодарском крае, стартовал Всеармейский конкурс среди бойцов спецназа "Зеленая тропа".

Участникам предстоит продемонстрировать свою боевую выучку, показать мастерство владения снайперскими винтовками, пулеметами, гранатами и другими средствами.

Кроме того, спецназовцы будут соревноваться в преодолении минных заграждений, зараженной местности и водных преград.

На финальном этапе бойцы будут демонстрировать навыки выживания в тылу условного противника на протяжении суток. В конкурсе принимают участие 17 команд.

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