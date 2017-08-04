Генконсульство Турции переведут в Краснодар

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе генерального консульства Турции с консульским округом, включающим территории Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области, из Новороссийска в Краснодар. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что предложение об этом сделал МИД России.

Согласно распоряжению, МИД теперь должен оформить данную договоренность с Турцией. Кроме того, властям Краснодарского края рекомендовано выделить в рамках аренды или приобретения Турцией в собственность служебное и жилое помещения, а также решить другие вопросы, связанные с генконсульством, пишет РИА Новости