В Краснодаре десять человек подозреваются в мошенничестве в сфере страхования

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 10 членов преступной группы в возрасте от 24 до 68 лет. В зависимости от роли каждого они подозреваются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 159.5 УК РФ), а также в покушении на совершение указанных действий (ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.5 УК РФ).

По данным следствия, в 2016 году 32-летняя женщина с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств у страховой компании, оказывающей услуги по страхованию автотранспортных средств, а также страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, создала преступную группу, в которую в различное время вовлекла девятерых своих знакомых. Распределив преступные роли и обязанности, соучастники инсценировали дорожно-транспортные происшествия. После сбора документации они предоставляли фиктивные документы о наступлении страхового случая с автомашинами в компанию с целью получения выплат.

Путем инсценировки ДТП было совершено 8 эпизодов преступлений в сфере страхования транспортных средств, в результате которых у ПАО СК «Росгосстрах» похищены денежные средства в размере, превысившем 1,3 миллиона рублей.

Преступления совершались на территории города Краснодара и Славянского района.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе других возможных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.