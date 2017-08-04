Кубань не торопится исполнять поручения Путина по капремонту домов

Среди 85 регионов России Кубань занимает 74 место — это самый худший показатель среди регионов Южного федерального округа. Как отмечают в ОНФ, Краснодарский края, наравне с Забайкальским и краем и Чукотским автономным округом уже в третий раз находятся в нижней части рейтинга, что связано как с низкими темпами реализации программы, так и с ежегодной проблемой неиспользуемых средств на цели капремонта.

Для сравнения: Волгоградская область оказалась на 43 строке рейтинга, лучше всего с реализацией программы капремонта обстоят в Адыгее (18 строка в рейтинге). А вот Ростовская область, ранее входившая в первую десятку, упала вниз более чем на 50 позиций из-за проблем в организации капремонта. В регионе на конец 2017 года, по прогнозу, останутся неиспользованными 2,4 млрд рублей взносов граждан, а это 74% от предполагаемого объёма всех поступлений (при этом в предыдущий отчетный период 2016 года неиспользованный остаток составлял 2,7 млрд рублей).