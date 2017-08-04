В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника таможенного поста Морской порт Кавказ Краснодарской таможни за превышение должностных полномочий

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего начальника таможенного поста Морской порт Кавказ Краснодарской таможни.

По версии следствия, в августе 2014 года, руководством ООО «ЕвроТЭК-Универсал» по четырем декларациям на территорию таможенного поста Морской порт Кавказ был ввезен товар на временное хранение до августа 2016 года. 2 сентября 2016 года, после истечения срока таможенной процедуры, начальник таможенного поста, находясь в своем кабинете, принял и подписал четыре просроченных заявления на продление сроков временного хранения от представителя ООО «ЕвроТЭК-Универсал», тем самым увел коммерческую организацию от административного правонарушения, предусмотренного ч 3 ст. 16.19 КРФобАП (несоблюдение таможенной процедуры)

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан