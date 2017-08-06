Энергетики пытаются защитить интересы жителей ряда районов и предотвратить ограничение водоснабжения

Электросетевая компания Кубаньэнерго предпринимает попытки скорейшего урегулирования вопроса с водоснабжающей организацией «Кубаньводкомплекс», которая фактически допускает бездоговорное потребление электроэнергии. Отсутствие договорных отношений ставит под угрозу водоснабжение жителей нескольких районов на северо-западе края. Объем бездоговорного потребления со стороны водоснабжающей организации составляет 2,2 млн кВт*ч в день (!), что соответствует более 12 млн рублей.
1 июля 2017 года в соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края было расторгнуто соглашение между администрацией Краснодарского края и частной организацией ООО «Югводоканал», которое отвечало за водоснабжение и водоотведение в Новороссийском, Геленджикском, Крымском Ейском, Староминском, Щербиновском, Кущевском, Крыловском и Темрюкском районах Краснодарского края. Новым оператором, предоставляющим услуги водоснабжения потребителям данных районов, стал ГУП КК «Кубаньводкомплекс».
Однако до настоящего времени договор энергоснабжения на оказание услуг энергоснабжения объектов водоснабжающей организации не заключен. В соответствии с действующим законодательством, потребление электроэнергии без договора трактуется как «бездоговорное потребление».
Кубаньэнерго неоднократно обращалось к водоснабжающей организации, а также вынуждено было обратиться и к краевым органам власти с призывом не допустить негативного сценария развития событий, по которому из-за бездействия водоснабжающей организации без воды могут остаться сразу несколько районов края.
Понимая высокую социальную значимость вопроса для жителей районов, Кубаньэнерго стремится исключить негативные социальные последствия.
- Осуществляя услуги по передаче электроэнергии, Кубаньэнерго не может и далее обеспечивать поставку электроэнергии без договорных отношений, а значит и без оплаты услуг. Сложившаяся ситуация вынуждает нас в ближайшее время в соответствии с законом прибегнуть к кардинальным мерам: введению частичного ограничения режима потребления в точках поставки электрической энергии на объекты «Кубаньводкомплекса», – отметил первый заместитель генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» Эдгар Армаганян. - Необходимо понимать, что накапливаемая задолженность ведет к тому, что Кубаньэнерго не имеет возможности в полной мере выполнять свои клиентоориентированные программы и повышать качество электроснабжения своих добросовестных клиентов.
Энергетики не раз доказывали свою социальную позицию во взаимоотношениях с ресурсонабжающими и энергосбытовыми организациями края. Так, например, в 2015 году, Кубаньэнерго отказалось ограничивать подачу электроэнергии «Югводоканалу», несмотря на решение сбытовой компании прекратить оказание данных услуг. Решением суда действия Кубаньэнерго, ставшего на защиту интересов потребителей, тогда были признаны правомерными.
Проблему долгов за услуги по передаче электроэнергии, безусловно, выгоднее решать в рамках конструктивного диалога всех участников: сбытовой, водоснабжающей, сетевой компаний, органов власти. Это позволит избежать применения жестких мер, предписываемых законом в подобной ситуации: прекращения или ограничения электроснабжения должника. Кубаньэнерго заинтересовано не в приостановке производственной деятельности своих потребителей, а в получении от них оплаты за оказанные услуги.
Платежная дисциплина – одно из необходимых условий эффективной реализации инвестиционных и ремонтных программ. Кубаньэнерго, как крупнейшая энергокомпания юга России, которая обеспечивает надежное и стабильное энергоснабжение потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея, в рамках своей основной производственной деятельности осуществляет строительство, реконструкцию и ремонт высоковольтного оборудования, объектов распределительной сети. А для того, чтобы сделать работу этих объектов стабильной, в том числе требуется налаженная платежная дисциплина со стороны потребителей энергоресурсов.