Медовый спас каждый год празднуется в один и тот же день — 14 августа. Церковь в эту дату отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста. Также этот день является началом Успенского поста. Он является одним из значимых постов и верующие относятся к нему со всей серьезностью, ведь по строгости он сравним лишь с Великим. Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня был установлен в IX веке в Константинополе: каждый год часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления болезней. Первый день августа был выбран именно потому, что в этом самом жарком месяце особенно распространялись болезни, люди же прикладывались ко Кресту, на котором был распят Христос, пили освященную им воду и получали долгожданное здоровье. И в наши дни кульминацией церковной службы является вынос Креста в центр храма, чтобы каждый верующий мог прикоснуться к святыне. В Русской Церкви этот праздник установил Андрей Боголюбский в 1164 году, когда им была одержана победа над волжскими булгарами, а греческим императором Мануилом – над арабами. Согласно легенде, русский князь и греческий император имели Святой Крест Господень, оба усердно молились ему, прося помощи, и обоим с их войсками было чудное видение: от икон Спасителя и Богоматери, взятых на войну, исходил свет, осеняющий войска. Храбро кинувшиеся на врагов воины победили, в память чего был установлен на реку крестный ход. На Медовый спас принято приносить в храм для освящения мед нового сбора, мак, лекарственные травы – все, чем плодоносен август. Существует еще одно название праздника 14 августа – Маковей, в народе – Маковый спас. В церквях вспоминают семерых братьев-мучеников Маккавеев с их матерью Соломией. Известно, что в 166 году до н.э. династия Маккавеев восстала против указов, которые запрещали еврейские религиозные практики. И снова на языковом уровне получилось «сращение» народного обычая (с 14 августа на полях начинали собирать мак и печь пироги с этой начинкой) и церковного праздника. В храме Вознесения Господня в Пашковке праздничная служба начнётся в воскресенье 13 августа в 17:00 и 14 августа в 07:30.

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ г.Краснодар, пос.Пашковский, ул.Ярославского 78/4, тел. 8-918-410-89- 00, (861) 227-57-58, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.