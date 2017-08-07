Учеба для горнолыжки

Первая российская образовательная программа для профессионалов горнолыжной индустрии страны пройдет в Сочи. Инициаторами курса «Стратегия развития и управления горнолыжными комплексами, горными территориями и туристско-рекреационными зонами» выступили Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) и группа компаний SportB2B. Учебная программа предназначена для владельцев и управляющих директоров горнолыжных комплексов, туристических руководителей органов исполнительной власти в сфере туризма.

- Программа повышения квалификации «Стратегия развития и управления ГЛК, горными территориями и туристско-рекреационными зонами» разработана на основе передового российского и международного опыта управления, эксплуатации горнолыжных курортов и территориального маркетинга, - сообщили в пресс-службе Российского Международного Олимпийского Университета.

Набор на участие в образовательной программе РМОУ уже начался. Обучение будет идти в кампусе Олимпийского Университета, созданном компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи. В качестве лекторов выступят признанные эксперты отрасли, также имеющие обширный практический опыт работы на ведущих горнолыжных объектах. Курс поможет получить и систематизировать знания, необходимые для эффективного управления горнолыжными центрами. Слушатели узнают рекомендации по применению нормативных документов при организации деятельности горнолыжных комплексов, изучат механизмы привлечения инвестиций, приобретут новые знания в сфере маркетинга и эффективного управления курортами. Новая программа предусматривает обширную практическую составляющую – стажировки на крупных горнолыжных курортах Сочи: «Роза Хутор», "Горки-Город", горно-туристический центр «Газпром» и Скай-парк. Топ-менеджеры этих объектов проведут авторские мастер-классы, в ходе которых слушатели смогут на конкретных примерах познакомиться с успешной практикой управления, освоить новые компетенции в области организации коммерческой деятельности объектов инфраструктуры, обсудить наиболее важные направления обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации. По итогам обучения слушатели курса получат удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования Российского Международного Олимпийского Университета.

Ирина СИЗОВА