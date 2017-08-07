Чистое море – голубые флаги

Пляжи Сочи украсят «Голубые флаги». Международная награда существует уже 30 лет, определяя самые лучшие в мире побережья. За долгое время таким знаком были отмечены около 4000 европейских пляжей и только один российский – в Калининградской области. Сегодня международные эксперты оценивают пляжи олимпийской столицы. Для получения «Голубого флага» территория должна отвечать более 30 десяткам требований, учитывая безопасность, наличие необходимой инфраструктуры, безбарьерную среду и многое другое. Но все же основное условие – качество и чистота морской воды.

- В Сочи качество морской воды находится под тщательным контролем. С начала летнего сезона специалисты Роспортебнадзора провели более 2000 проб, все они подтвердили чистоту морской воды на курорте. Это – одно из главных требований для получения сочинскими пляжами «Голубого флага», - рассказал руководитель департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат.

Не вызывает у властей российского курорта опасения и экологическая составляющая одной из основных рек города – Мзымты. Создание и развитие горных курортов Сочи не раз вызывало протесты экологических организаций. Одна из главных претензий - появление туристской инфраструктуры в верховьях горной реки может вызвать проблемы водоснабжения Адлерского района Сочи.

- Мощность новых водозоборов, созданных в рамках олимпийской программы, в несколько раз превышает потребности Сочи. У нас работает водозабор на Псоу, на Мзымте, в следующем году будет запущен дополнительный водовод из Головинки. Многие экологи опасались за состояние реки Мзымта во время подготовки к зимним Олимпийским играм. Однако достаточно приехать, посмотреть и убедиться, что все в порядке, - отметил глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Ирина СИЗОВА