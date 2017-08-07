Плановые работы в РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

В связи с проведением плановых работ по замене аварийного участка магистрального водовода В-7 ПК-15+80 с 09.00 до 18.00 часов 8 августа 2017 года будет прекращена подача воды потребителям ст. Вышестеблиевская.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.