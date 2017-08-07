В Белореченском районе из-за велогонки ограничат движение

Ограничение будет действовать 23 и 27 августа, а также 2, 6, 8 и 9 сентября с 10:30 до 13:30.

Движение перекроют на участках дорог Белореченск — Нижневеденеевский от АЗС в поселке Верхневеденеевском до пересечения с дорогой Мирный — Бжедуховская — Беляевский. Проезд также закроют на участке Мирный — Бжедуховская — Беляевский между поселком Нижневеденеевским и станицей Рязанской.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края предложили объехать по дорогам Энем — Адыгейск — Бжедугхабль, Гурийская — Черниговская — Рязанская и А-160 Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск.