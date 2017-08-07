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В мэрии Сочи предложили изымать машины у нелегальных таксистов

Понедельник, 07 августа 2017 09:08
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По словам Усачева, штрафы за работу такси без лицензии, которые сейчас составляют от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, не могут повлиять на нелегальных перевозчиков.
«Мы считаем, что введение в КоАП РФ такой нормы, как конфискация транспортного средства при повторном нарушении в части осуществления пассажирских перевозок легковым такси без разрешения, могло бы кардинально повлиять на борьбу с нелегальными перевозчиками», — цитирует его ТАСС.

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