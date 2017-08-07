В мэрии Сочи предложили изымать машины у нелегальных таксистов

По словам Усачева, штрафы за работу такси без лицензии, которые сейчас составляют от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, не могут повлиять на нелегальных перевозчиков.

«Мы считаем, что введение в КоАП РФ такой нормы, как конфискация транспортного средства при повторном нарушении в части осуществления пассажирских перевозок легковым такси без разрешения, могло бы кардинально повлиять на борьбу с нелегальными перевозчиками», — цитирует его ТАСС.