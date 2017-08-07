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Краснодарцев предупредили о сильной жаре

Понедельник, 07 августа 2017 09:08
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В Краснодаре ожидается повышение температуры до 39 °C.
Также в городе сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 214?33?36 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».

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